Владелец помещения аптеки в Сураже нарушил права инвалидов

Прокурор подал иск в суд на предпринимателя – владельца помещения аптеки за нарушение закона о доступной среде для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Как выяснилось во время проверки, в помещении аптечного пункта не выполнены мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов - при входе нет пандуса с поручнями.