В Брянске строят детский садик не там, где надо – соцсети
Жительница Брянска 8 ноября создала в одной из соцсетей пост на тему ненужности и бесполезности детского садика, который строят на улице Новозыбковской.
По словам Марии Лемешевой, опубликовавшей соответствующее фото, детский садик – это, конечно, хорошо, но он в этом месте совсем не нужен, поскольку вокруг будущего дошкольного учреждения нет ни одного нового дома, где бы были молодые семьи с детьми.
«Да и мы бы особо не возмущались по поводу изменения вида из окна, если бы не некоторые НО! С четырех сторон будущий детский сад окружают дороги, пивные бары. Жильцы окружающих хрущевок – люди, у которых давно дети выросли, а если и есть дети садовского возраста, то уже давно ходят в сад неподалеку. Может, все-таки, прежде чем начать строить такие социальные объекты, нужно поразмыслить шире?» - поделилась женщина.
Кроме этого, подметила дама, помимо строящегося детского сада, в промежутке между мясокомбинатом и школой №28 находится еще шесть: «Деснянские звездочки», «Богатырь», «Пингвиненок», «Мишутка», «Огонек», «Веснянка».
Одни пользователи поддержали мнение автора, другие выступили против.
«Сады нужны всегда! А где работать родне чиновника? А через что отмывать деньги? Снега нет - асфальт не поменяешь, приходится так отмывать! Главное, чтоб сад был современным и безопасным! И никаких взносов на жалюзи, кулеры и игрушки», - выразила мнение Ирина Талагаева.
«А строили бы ТЦ, кричали бы - лучше бы детсад построили», - заметила Ксения Белова.
«Я с Менжинки, вожу сына на мясокомбинат, детские сады - это вечная проблема, надо сказать спасибо. Что за народ у нас, не хватает - плохо и строят - тоже плохо», - прокомментировала Ольга Бондарчук.
«Видимо, у автора нет детей, садов всегда не хватает. Люди сразу из роддома бегут в очередь в садик вставать и попадают туда к трем годам», - добавила Мария Лаврентьева-Оленева.
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