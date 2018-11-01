В Брянске появился «двор клоуна-маньяка»? – блогер Чернов

Брянский блогер Александр Чернов опубликовал в соцсети информацию о том, что в Володарском районе на улице Пушкина появился странный двор с грудами детских старых игрушек.

По словам Чернова, игрушки плюшевые, пластмассовые, деревянные прикреплены к столбам, перекладинам для выбивания ковров, лежат в детской песочнице, на земле или просто привязаны к веткам деревьев.

«Двор клоуна-маньяка? Такую вот жутковатую картину - с грудами детских старых и не очень игрушек я заприметил в одном из дворов Володарского района Брянска, на улице Пушкина...», - сообщил блогер.











Детворы при этом, добавил Александр Чернов, в этом ухоженным дворе не видно совсем.

«Никто не играет в «классики», не прыгает через скакалку, не носится в догонялки и не строит "замков" (понимаю, что сейчас холодно для этого, но все же) в относительно новой песочнице…», - отметил журналист.

Блогеру такая картина напомнила кадры из фильмов ужасов про клоунов-маньяков.

«Но пришли и другие мысли, когда был в этом дворе: есть такая традиция - оставлять на местах гибели маленьких деток разные игрушки. Тут, конечно, не такой случай, но спину все равно невольно холодит от какого-то странного, возникающего ниоткуда животного страха», - прокомментировал Чернов.