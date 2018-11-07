Брянскую городскую администрацию наказал прокурор

Прокурор Фокинского района вместе с сотрудниками УМВД проверил сведения, опубликованные на одном из областных сайтов в статье «В Брянске сняли на видео темноту на проспекте Московском».

Ревизоры замерили уровень освещенности на остановочных пунктах, указанных в статье. Речь идет об «ул. Менжинского» и «Завод «Литий», которые расположены на проспекте Московском в Фокинском районе.

Выяснилось, что уровень освещенности не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе ГОСТ Р 5276602007, а также СНиП (вместо 10 лк составляет 6-7 лк). Это, по словам специалистов, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и травматизму.

«Прокуратура потребовала устранить нарушения и внесла представление в Брянскую городскую администрацию», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.