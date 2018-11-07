Мусорный «полтергейст» завелся в Белых Берегах

В поселке Белые Берега появился мусорный «полтергейст», об этом сообщили местные жители.

8 ноября очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с перевернутым контейнером. Такую ситуацию можно наблюдать на улице Урицкого в течение месяца. Один из свидетелей пошутил, что, по всей вероятности, это дело рук «полтергейста».

«Смотря на заваленный контейнер, жители улицы Урицкого устанавливают его на свое место, но те, наверное, «отбросы», о деяниях которых мы писали ранее, все равно его заваливают. Для чего? Забавы ради?», - сообщил автор поста.

«Вот такая у нас культура, воспитание, что поделать. Я только надеюсь, дикари лет так через 15 исчезнут, в том плане, что осознание появится, пока оно не у всех есть. И будет действительно вся молодежь лучше, чем сейчас», - прокомментировал Евгений Александрович.



