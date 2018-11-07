По переулку Волгоградскому в Брянске закроют проезд для авто

С 12 ноября по 7 декабря в Брянске по переулку Волгоградскому ограничат движение транспорта.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, речь идет об участке от улицы Пушкина до Димитрова. Ограничение связано с прокладкой водопроводных сетей.

В мэрии просят автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать альтернативные пути объезда (переулок Димитрова).

Напомним, с 24 октября по 24 ноября ограничили движение по улице Спартаковской в областном центре.