На улице Орловской в Брянске ямы «залатали» кирпичами

В соцсетях появилось фото горе-ремонта дорог на улице Орловской в Брянске.

На снимке видно, что ямы и выбоины на асфальте накрыли битыми кирпичами. По всей видимости, такой ремонт своими силами сделали жители дома №6.

Как известно, в Брянской области в данный момент дворы приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». До улицы Орловской ремонт еще не дошел.

Напомним, на улице Южной в Брянске отремонтировали несуществующие ямы.