Мнимые электрики появились в Белых Берегах

Информацию о лжеэлектриках, которые совершают аферы, опубликовали жители поселка Белые Берега в одной из соцсетей 9 ноября.

По словам автора поста, по поселку ходят люди, которые представляются электриками из Брянска, они заходят в квартиры и предлагают обманом поменять электросчетчики,

«За не маленькие деньги, от 4000 рублей до 5000 рублей. Не стоит им верить, счетчик стоит до 700 рублей, его замена до 950, а подлежат замене те счетчики, которые отработали 16 лет, это 2002-2003 гг», - поделился автор.

Те, которых уже обманули, идут в ЖЭУ и рассказывают там о произошедшем.

«Почему, нет в поселке сарафанного радио. Мошенники приезжают на сером авто, две женщины и двое мужчин. Может, хватит обманывать наш посёлок?», - добавил все тот же автор.

«Вчера мне предлагали за 2900. 10 минут и счётчик стоит, новый, да ещё и 5 лет гарантия», - поделилась Анастасия Полякова.