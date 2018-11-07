Иностранку с шиншиллами не пропустили в Брянскую область

Гражданку Украины задержали сотрудники Володарского таможенного поста в Брянске, женщина перевозила шиншилл.

Гражданка ехала в поезде «Николаев-Москва». В багаже у нее были четыре зверька. По ее словам, она везла их в столицу России на продажу.

Грызуны были задекларированы, однако без ветеринарных документов.

На женщину составили административный протокол, теперь ей «светит» штраф. Животных вернули в Украину.