В Брянск из Питера дадут дополнительные поезда под Новый год

Количество поездов, которые будут курсировать между Брянском и Петербургом, увеличат к новогодним и рождественским праздникам «Российские железные дороги».

Как сообщили в пресс-службе РЖД, в конце декабря и начале января всего собираются запустить порядка 1200 дополнительных поездов дальнего следования.

Эксперты утверждают, что в период новогодних каникул жители Брянска любят путешествовать, больше всего поездок в сторону северной столицы, в связи с этим в таком направлении решили пустить дополнительный транспорт.