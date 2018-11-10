Врача Погарской центральной больницы признали виновным в смерти пациента

Погарский районный суд приговорил врача, заведующего неврологическим отделением центральной больницы, к одному году и пяти месяцам лишения свободы; медика признали виновным в смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

История началась 17 марта 2017 года. В неврологическое отделение доставили мужчину 1959 года рождения. Гражданин, находясь на рабочем месте, упал с высоты собственного роста и получил открытую черепно-мозговую травму.

Лечащим врачом потерпевшего назначили заведующего неврологическим отделением больницы.

При лечении в реанимации врач не проводил и не давал обоснования клинического диагноза. Не было проведено и оценки результатов лабораторных исследований, не назначались также и необходимые исследования для установления диагноза заболевания.

В результате специалист не смог диагностировать черепно-мозговую травму и назначил лечение согласно диагнозу «острое нарушение мозгового кровообращения». Из-за этого случился отек головного мозга, который и стал причиной его смерти 3 апреля 2017 года.