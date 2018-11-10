Клинцовский суд обязал собственников демонтировать аварийный дом

Аварийное здание Дома быта на улице Октябрьской в Клинцах потребовал снести суд.

Сперва на хозяина здания прокурор подал в суд исковое заявление, где его рассмотрели и приняли решение обязать владельца демонтировать дом.

Как выяснилось, в трехэтажном здании - 11 собственников. В 2013 году часть перекрытий объекта развалилась. С того времени с ветхим зданием они ничего не делали – ни ремонтировали, ни сносили.

Известно, что дом №17 на Октябрьской находится вблизи жилого массива и ряда торговых центров.

В Клинцовской городской администрации не раз требовали от владельцев демонтировать объект, но все требования игнорировались, поэтому к делу и приобщили прокуратуру.

В суде обязали собственников сделать первый этап капитального ремонта, а именно демонтировать кровлю, перекрытия, трубу и ограждающие конструкции до первого этажа.