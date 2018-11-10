Администрации Дубровского района досталось от прокурора

Прокурор Дубровского района проверил информацию, изложенную в СМИ, о том, что в социальных объектах нет отопления.

Как показала проверка, температура воздуха в помещениях здания в Дубровке по улице Красная 1 не соответствовала норме. В кабинетах административного учреждения температура колебалась от + 15,8 до + 17,5 градусов, вместо положенных +22.

В других социально-значимых объектах Дубровского района температурный режим соответствовал норме.

«Поскольку нарушены требования СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», прокурор потребовал администрацию района устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности, внеся представление», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Нарушения устраняются.