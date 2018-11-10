Минимальный набор продуктов в Брянской области подорожал

Служба государственной статистики Брянской области сообщила о том, что в конце октября 2018 года стоимость минимального набора продуктов питания составила более 3500 рублей в месяц.

Если сравнивать с концом сентября, то стоимость выросла на 1,3%, с начала 2018 года – на 2,7%.

В самом областном центре продуктовый набор стоит 3548, 43 руб в месяц и увеличился. В Новозыбкове - 3489,07 рублей, Клинцах - 3394,25 рублей, Навле – 3497,36 рублей