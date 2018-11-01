За долгий ремонт труб горячей воды наказаны брянские энергетики

Около двух суток оставались без горячей воды жители 15 высоток и два детских садика в областном центре, причина такого отсутствия водоснабжения - продолжительный ремонт на участке теплосети, который никак не могли завершить брянские энергетикиКак объяснили в пресс-службе прокуратуры, проверка показала, что в октябре «Брянсккоммунэнерго» во время ремонтных работ на централизованных системах горячего водоснабжения от котельной, расположенной по ул. Чернышевского, 58-а, энергетики допустили нарушение продолжительности перерыва предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

«Законодательством установлена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца и 4 часа единовременно», - сообщили в прокуратуре.

В итоге прокурор района завел на начальника Фокинского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго» дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», которое направил для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Брянской области.

Также генеральному директору предприятия внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Горячее водоснабжение потребителей уже восстановили.