Поиск по сайту
Поиск по сайту

За долгий ремонт труб горячей воды наказаны брянские энергетики

Опубликовано Сегодня, 09:35

Около двух суток оставались без горячей воды жители 15 высоток и два детских садика в областном центре, причина такого отсутствия водоснабжения  - продолжительный ремонт на участке теплосети, который никак не могли завершить брянские энергетикиКак объяснили в пресс-службе прокуратуры, проверка показала, что в октябре «Брянсккоммунэнерго» во время ремонтных работ на централизованных системах горячего водоснабжения от котельной,  расположенной  по ул. Чернышевского, 58-а, энергетики допустили нарушение продолжительности перерыва  предоставления  коммунальной  услуги по  горячему водоснабжению.

«Законодательством установлена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца и 4 часа единовременно», - сообщили в прокуратуре.

В итоге прокурор района завел на начальника Фокинского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго» дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», которое направил для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Брянской области.

Также генеральному директору предприятия внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Горячее водоснабжение потребителей уже восстановили.

Фото
 1150
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Вязьма осталась без воды из-за аварии на трубопроводе
  • Центр Смоленска остался без тепла и горячей воды
  • Жители Брянска останутся завтра без горячей воды
  • Жителей Белых Берегов оставили без горячей воды на неопределённый срок
  • Брянцы не будут платить за отсутствие горячей воды в июне
    •
    Новости регионов
    Пятилетний мальчик попал под колеса неустановленного автомобиля в Смоленской области
    17:30:32 13-11-2018
    Неизвестный автомобилист 12 ноября наехал на ребенка пяти лет в Велижском районе и уехал с места ДТП.
    Более 5 тысяч смолян оказались без отопления, ремонт завершен
    08:45:17 13-11-2018
    13 ноября коммунальщики завершили ремонт трубы на входе ЦТП диаметром 250 мм, сообщили в пресс-службе МЧС области.
    Мужчина заживо сгорел на даче в Десногорске
    08:25:42 13-11-2018
    Пожар в частной даче на шестой улице случился 12 ноября в садовом товариществе «Надежда».
    Двоим смолянам грозит до 20 лет за покушение на сбыт героина
    14:52:21 12-11-2018
    Полиция Вяземского района возбудила уголовные дела в отношении двоих молодых людей 26 и 22 лет, подозреваемых в покушении на сбыт героина.
    Жители Смоленска пожаловались на стихийный базар на проспекте Строителей
    11:46:17 12-11-2018
    Смоляне выразили негодование по поводу стихийного рынка, который образовался на проспекте Строителей в областном центре.
    На Юбилейной в Смоленске произошел серьезный пожар
    08:43:42 12-11-2018
    Машина, припаркованная в одном из дворов по улице Юбилейной в Смоленске, загорелась вечером 11 ноября, видео пожара опубликовали в одной из соцсетей очевидцы.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    Уснув на улице, брянец лишился гаджета
    Сегодня, 16:47
    Два дачных дома сгорели в Фокинском районе
    Сегодня, 16:25
    Дама из Климовского района получила более миллиона рублей с помощью аферы
    Сегодня, 15:39
    Брянский депутат Николай Валуев поучаствовал в «Голубом огоньке»
    Сегодня, 15:19
    13-летний подросток попал в больницу после ДТП с Volkswagen Jetta в селе Шкрябино
    Сегодня, 14:48
    В Брянске работает принципиальный дворник – соцсети
    Сегодня, 14:40
    Брянец попал в аварию с 5-ю машинами на проспекте Станке Димитрова
    Сегодня, 13:34
    Участники «тройного» ДТП на улице Фокина в Брянске ищут очевидцев
    Сегодня, 13:08
    Пандус у почты в поселке Путевка вызвал недоумение даже у ходячих - пресс-секретарь ОНФ Слетов
    Сегодня, 12:52
    Троллейбус и иномарка не поделили дорогу на Городищенской горке в Брянске
    Сегодня, 12:18
    В Гордеевском районе прокурор отстоял жилищные права несовершеннолетних детей
    Сегодня, 11:56
    Водителя авто Skoda госпитализировали после «тройного» ДТП в Брянске
    Сегодня, 11:47
    Вопиющая история: в Володарском районе мать выбросила новорожденного
    Сегодня, 11:36
    Жительницу Бежицкого района оштрафовали на полмиллиона рублей
    Сегодня, 10:54
    Троих фальшивомонетчиков в Брянске приговорили к колонии
    Сегодня, 10:39
    На Калинина в Брянске в ДТП с иномарками пострадали две пассажирки
    Сегодня, 09:35
    За долгий ремонт труб горячей воды наказаны брянские энергетики
    Сегодня, 09:13
    Директрису брянской областной школы-интернат обвиняют в халатности
    Сегодня, 09:03
    Ясли начали строить к детсаду «Светлячок» в Брянске
    Сегодня, 08:14
    Пять троллейбусов закупят в Брянске по льготной стоимости
    Сегодня, 07:55
    Более получаса тушили огнеборцы пожар в селе Зараманье: погибла 82-летняя пенсионерка
    Вчера, 17:01
    В аварии под Навлей пострадал водитель авто Lada Granta
    Вчера, 16:30
    Минимальный набор продуктов в Брянской области подорожал
    Вчера, 16:01
    В деревне Сныткино в ДТП погиб 59-летний мужчина
    Вчера, 15:25
    В поселке Кокоревка автомобилист сбил молодого человека на инвалидной коляске
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:57
    Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка  изменится в средине ноября в связи с ремонтом пути   1
    Сегодня, 11:03
    В Брянске стартовал региональный конкурс «Лучший экспортер года»
    Сегодня, 10:55
    Стефано Северини в Брянском Губернаторском симфоническом оркестре 1
    Вчера, 17:43
    Кеничи Симура снова в Брянске 1
    Вчера, 15:30
    Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи 1
    Актуальные темы
    Общество Происшествия
    Врача Погарской центральной больницы признали виновным в смерти пациента
    Новости Происшествия
    Мужчина скончался прямо на улице Литейной в Брянске
    Происшествия О главном
    Упал с крыши обнаженный мужчина в Володарском районе
    Новости Происшествия
    Жительница Бежицкого района задушила своего ребенка во время сна
    Происшествия На дорогах Новость дня
    «Автохам» в Брянске заблокировал «скорую»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?

    В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

    Ростелеком новости
    Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи

    Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в СочиВ образовательном центре «Сириус» состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования МФТИ и департамента управления талантами ПАО «Ростелеком». В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года. Они набрали максимальные баллы и прошли собеседование с экспертами компании.ажировки для студентов.

    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка  изменится в средине ноября в связи с ремонтом пути  

     

    Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка  изменится в средине ноября в связи с ремонтом пути  В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. В средине ноября ремонт пути запланирован на однопутном перегоне Сельцо – Ржаница Жуковского направления.
    МРСК новости
    Брянскэнерго успешно выполняет ремонтную программу

    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 9 месяцев 2018 года. Ключевые мероприятия производственной программы выполняются с превышением плановых показателей. Общие затраты на проведение ремонтных работ по итогам трех кварталов составили 132,071 млн. рублей.

    РЖД новости
    ГК «Надежда» готовит к сдаче новые дома

    ГК «Надежда» готовит к сдаче новые домаПока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.