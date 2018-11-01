В Гордеевском районе прокурор отстоял жилищные права несовершеннолетних детей

Прокурор Гордеевского района обратился в суд с иском, чтобы заставить родителей исполнить обязательства по оформлению жилого помещения, которое было приобретено за счет средств материнского капитала, в общую собственность с несовершеннолетними детьми.

Как показала проверка, родители двоих малолетних детей приобрели жилище, используя средства маткапитала на 300 тыс рублей с лишним в Унечском районе, не предоставили доли в собственность своим несовершеннолетним детям.

«Исполнение решения суда контролирует прокуратура района», - объяснили в пресс-службе ведомства.