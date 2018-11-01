В Брянске работает принципиальный дворник – соцсети

Фотография, на которой запечатлены результаты работы брянского дворника, появилась в одной из соцсетей 13 ноября; на снимке хорошо видно, что одна часть территории убрана от опавшей листвы, а другая – нет.

Речь идет о площадке около дома №27 по улице Костычева. По словам автора, именно такую картину местные жители видят уже целый месяц.

«Принципиальный дворник. Уже месяц убирает только свою территорию, и ветром всё опять разносит. Что случилось со вторым дворником?», - спросил автор поста.