Улицу Металлистов перекроют в Брянске

Движение на улице Металлистов в Брянске закроют с 14 ноября по 1 декабря.

Речь идет об участке от переулка Болховского до улицы Медведева. Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, здесь собираются ремонтировать канализационный коллектор, который не приводили в порядок с 1979 года, с момента строительства сети.

Коммунальщики поменяют почти четыре километра труб.

Напомним, с 12 ноября по 7 декабря в Брянске по переулку Волгоградскому ограничат движение транспорта.