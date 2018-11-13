Брянщина переходит на цифровое вещание
С 2019 года Брянская область переходит на цифровое телевидение.
Эту тему обсудили в Правительстве региона.
В 2016 году Брянский ОРТПЦ в числе первых 10 филиалов РТРС смонтировал и ввел в эксплуатацию устройство вставки локального контента, позволяющее осуществлять выход региональной рекламы в Брянской зоне в пакетах РТРС-1 и РТРС-2, сообщила директор филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Брянский областной радиотелевизионный передающий центр» Ирина Малявко.
В 2017 году в сфере телерадиовещания случилось очень важное событие. Впервые почти все население (99,36%) области получило возможность смотреть телевизионные программы «ГТРК Брянк», до этого была охвачена лишь половина населения. С августа 2017 года филиал РТРС «Брянский ОРТПЦ» в числе первых пяти регионов ЦФО осуществил врезку информационных блоков ГТРК «Брянск» на ТК Россия 1, Россия 24, радио России в первом государственном мультиплексе.
В 2016 году Правительство Брянской области и РТРС заключили Соглашение о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания региона, в соответствии с которым при администрации области создали рабочую группу, куда вошли руководители органов исполнительной власти региона и федеральных структур, которын рассматривали вопросы, связанные с эксплуатацией цифровой сети.
Одним из событий 2019 года станет переход на цифровой формат вещания. Что касается аналогового вещания, его сократят.
По словам Ирины Малявко, в регионе отключатся 34 аналоговых передатчика. Аналоговое вещание останется только в Брянске и то, вместо 10 будет 7 каналов (ТВЦ, Россия24, Россия К отключаются). На территории области вне зоны охвата цифрового телевидения находятся 159 населенных пунктов с общим количеством населения 9938 человек.
По договоренности между Минкомсвязи и операторами НТВ плюс и Триколор жители этих населенных пунктов имеют возможность льготного приобретения и подключения спутникового приемного оборудования вышеназванных компаний. Установив спутниковое оборудование, граждане получат возможность бесплатно принимать 20 телевизионных каналов, которые входят в первый и второй мультиплексы.
Областные чиновники утверждают, что в регионе проводят большую работу по информированию населения о переходе на цифровое вещание. В муниципалитетах предоставляют льготы на приобретение приставок для отдельных категорий граждан.
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