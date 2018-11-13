Жители Новозыбкова встретили первый снег

В соцсетях жители Новозыбкова 14 ноября опубликовали фотографии первого снега, который пришел вместе с циклоном из Смоленской области в Брянскую.

Брянец Александр Салтыков так прокомментировал снимок, на котором запечатлен белый райцентр: «С первым снегом в Новозыбкове!».

«А в Калужской области даже и намёка нет», - заметил Олег Сергеев.

До областного центра осадки еще не дошли.

«Да и в Брянске тоже», - поделилась Татьяна Тимошина.

Некоторые жители Брянска, которым зима не по душе, сказали, что не готовы пока встречать стужу в Брянске.

«Посмотрели, и хватит, в Брянск не завозите пока», - прокомментировала Ксения Белова.

«Кошмар, близко. Для тех, кто, как я, не любит снег», - поделилась Лиля Новикова.