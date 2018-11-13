Жители Новозыбкова встретили первый снег
В соцсетях жители Новозыбкова 14 ноября опубликовали фотографии первого снега, который пришел вместе с циклоном из Смоленской области в Брянскую.
Брянец Александр Салтыков так прокомментировал снимок, на котором запечатлен белый райцентр: «С первым снегом в Новозыбкове!».
«А в Калужской области даже и намёка нет», - заметил Олег Сергеев.
До областного центра осадки еще не дошли.
«Да и в Брянске тоже», - поделилась Татьяна Тимошина.
Некоторые жители Брянска, которым зима не по душе, сказали, что не готовы пока встречать стужу в Брянске.
«Посмотрели, и хватит, в Брянск не завозите пока», - прокомментировала Ксения Белова.
«Кошмар, близко. Для тех, кто, как я, не любит снег», - поделилась Лиля Новикова.
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