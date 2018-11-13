Бывшему брянскому единороссу Гапеенко продлили содержание под стражей

Уголовное дело заместителя председателя облдумы и бывшего главного единоросса области Юрия Гапеенко продолжают расследовать брянские следователи.

По утверждению сотрудников следкома, вина, что он получил взятку в 240 тыс рублей, целиком доказана. В ближайшие дни уголовное дело передадут в суд.

Сторона защиты попросила поменять меру пресечения Гапеенко, который с июля 2018 года пребывает в СИЗО, на домашний арест.

14 ноября в Брянском областном суде отклонили апелляцию и продлили ему срок нахождения под стражей до 4 января 2019 года.