В 2019 году в Брянске отремонтируют 48 километров дорог

В Брянске в 2019 году собираются привести в порядок дороги на нескольких улицах Бежицкого района, кроме этого, будет продолжено возведение Первомайского моста.

Все работы будут проводить согласно проекту «Безопасные и качественные дороги».

Продолжат расширять и Городищенскую горку. Для этого из городского бюджета выделят почти 53 млн рублей.