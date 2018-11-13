В Клинцах повышается стоимость проезда в автобусах

С 26 ноября в городе Клинцы повысится стоимость проезда в автобусах, соответствующее постановление местная администрация приняла 12 ноября 2018 года.

Документ в одной из соцсетей опубликовал местный житель.

«Очередное повышение платы за проезд в городе Клинцы. Хочется заметить, повышение происходит не в начале года. Основным транспортом являются автобусы «ПАЗ», в которые молодые мамочки не могут войти с колясками», - сообщил автор поста.

Согласно новым ценам проезд пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составит: 18 рублей за одну поездку, 18 рублей за одно место багажа.

Стоимость проезда в автобусах скорых рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – за одну поездку 20 рублей.