В Брянске в 2019 году новый корпус детсада «Светлячок» примет малышей
В детском садике №155 «Светлячок» полным ходом идут работы по возведению нового корпуса, в ближайшее время их планируют завершить.
Предполагается, что уже в 2019 году новое помещение этого детского дошкольного учреждения примет малышей, в том числе ясельного возраста. 15 ноября ход работ в саду проверил глава Брянской городской администрации Александр Макаров совместно с заместителем губернатора Брянской области Юрием Мокренко.
По итогам состоявшихся торгов работы проводит подрядная организация ООО «Стройдело». Сейчас на площадке строители обустраивают котлован и готовятся к устройству фундамента. По словам начальника строительного участка подрядной организации, возведение проводят в течение всего светового дня в ежедневном режиме без выходных.
«В свою очередь Александр Макаров и Юрий Мокренко отметили, что наряду с оперативностью должно быть безусловное и максимальное качество строительства детского сада», - сообщили в пресс-службе администрации города.
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