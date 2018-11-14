Брянские обманутые дольщики встретятся с прокурорами

20 ноября в Брянске прокуроры проведут прием граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

Прием будут проводить с 11.00 до 13.00 по адресу: Брянск, улица Рекункова, д. 1. С собой надо взять документ, удостоверяющий личность.

В этот день прием дольщиков пройдет во всех городских, районных, межрайонных прокуратурах области. Их адреса есть на сайте прокуратуры региона.

«Граждане смогут обратиться с заявлениями о нарушении их прав при долевом строительстве многоквартирных домов, несоблюдении порядка оформления договорных отношений, невыполнении сроков и нормативов качества строительных работ, о фактах незаконного использования и хищения денежных средств, собираемых с дольщиков, а также по другим вопросам в данной сфере», - сообщили в прокуратуре.