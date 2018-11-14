В Навле оштрафован глава поселковой администрации

Прокурор Навлинского района выяснил, что глава Алтуховской поселковой администрации нарушил закон о рассмотрении обращений граждан России.

Как показала проверка, жительница Навлинского района отправила в поселковую администрацию письменное обращение. Ответ она ждала более месяца, что по закону считается нарушением.

В связи с этим поселковый глава был привлечен к админответственности. Кроме этого, ему назначили штраф в пять тысяч рублей.