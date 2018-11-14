На Литейной в Брянске образовалась настоящая мусорка прямо перед домом
Двор на улице Литейной около дома №72 превратился на мусорку, соответствующие фотографии очевидцы опубликовали в одной из соцсетей.
Пакеты с мусором, полиэтиленовые кульки, бумажки, пластиковые бутылки, органика – все это создает «пейзаж» под окнами многоквартирного дома. По всей видимости, отметил свидетель, жильцы высотки выкидывают отходы прямо с балконов.
Пользователи соцсетей, увидев шокирующие фото, пришли в негодование.
«Райончик позволяет ловить этих … и ломать им руки», - прокомментировал Антон Петров.
«Подежурить хоть раз возле дома, отследить, из какого окна, и пойти высыпать перед квартирой и двери запенить монтажной», - добавил Игорь Горбачев.
«Нравится жить в свинарнике? Да, пожалуйста», - заметила Виктория Гапоненко.
Некоторые пользователи не поверили, что до такого уровня могут докатиться жители.
«Мало верится, что кидают с окон, скорее всего, растаскивают собаки», - высказала мнение Надежда Петрова.
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