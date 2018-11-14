В доме на Ново-Советской в Брянске появился подъезд с препятствием

Жители Брянска пожаловались в одной из соцсетей на последствия, которые остались после ремонта на улице Ново-Советской.

Речь идет территории около дома №87. По словам жильцов, две недели назад тут коммунальщики приводили в порядок трубопровод и раскопали площадку прямо перед входом в подъезд.

«Закопали экскаватором, и на этом всё... Вход в подъезд теперь с препятствиями. Асфальтировать, разумеется, никто не собирается.

«Зато враг не пройдет», - пошутил Сергей Серебряков.

«Что вас не устраивает-то? Государство вам ничего не должно!» - с сарказмом добавил Ованнес Акопян.