В Брянске на Городищенской горке сдвинули на 80 метров остановку

Пресс-служба Брянской городской администрации сообщила о том, что расположение остановки общественного транспорта «Городищенский поворот» поменяли.

Точнее ее сдвинули на 80 метров вперед по ходу движения в Бежицкий район. Ранее она располагалась у дома №258 на Бежицкой улице.

В Брянской городской администрации советуют учитывать эти данные во время планирования маршрута.