Брянский молочный комбинат производит продукты с растительными жирами

В Смоленском регионе Московской железной дороги перед началом зимнего сезона железнодорожники провели осмотр всех 214 железнодорожных переездов, проверили устройства переездной сигнализации, освещение, дорожные знаки, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка.

Легковое авто столкнулось с трамваем 15 ноября, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

14 ноября в Смоленске произошла авария с автобусом и легковым автомобилем, об этом сообщили пользователи соцсетей.

За десять месяцев 2018 года в Смоленском регионе Московской железной дороги в ходе совместных с сотрудниками транспортной полиции и ведомственной охраны оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с вандалами и лицами, совершающими попытки краж железнодорожного имущества, задержано 52 злоумышленника.

На два года в тюрьму может угодить водитель, который сбил в Смоленске трехлетнего ребенка, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На владельцев этих компаний завели административные дела. Досталось и Брянскому молочному комбинату, ему «светит» от 100 до 300 тыс рублей штрафа.

По утверждению Роспотребнадзора, специалисты организовали внеплановые ревизии предприятий, которые изготавливают фальсифицированную молочку в Ростовской, Московской, Брянской областях и Башкирии.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница? В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе.

Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка изменится в средине ноября в связи с ремонтом пути В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. В средине ноября ремонт пути запланирован на однопутном перегоне Сельцо – Ржаница Жуковского направления.

Министерство энергетики РФ подтвердило готовность МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья к работе в отопительный сезон 2018 - 2019 годов Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 гг. Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Александром Новаком, опубликован на официальном сайте министерства энергетики - https://minenergo.gov.ru/node/13112. Документ подтверждает соблюдение ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в группу компаний «Россети») требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России.

ГК «Надежда» готовит к сдаче новые дома Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.

