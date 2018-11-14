На Городищенской горке в Брянске поменяли схему движения
Схему движения транспорта на Городищенском повороте изменили после расширения дороги.
Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, теперь главной является магистраль по улице Объездной при движении от ТЦ «Аэропарк» в сторону Бежицы.
Проезжая часть по улице Бежицкой при движении из Советского района в Бежицкий - второстепенная. Для этого там установили соответствующие дорожные знаки.
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Более 50 злоумышленников задержали в Смоленской области за попытку украсть железнодорожное имущество
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России. Теперь жители Брянской области могут купить мобильную технику в кредит или в рассрочку без посещения банковского отделения.
В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. В средине ноября ремонт пути запланирован на однопутном перегоне Сельцо – Ржаница Жуковского направления.
Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 гг. Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Александром Новаком, опубликован на официальном сайте министерства энергетики - https://minenergo.gov.ru/node/13112. Документ подтверждает соблюдение ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в группу компаний «Россети») требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России.
Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.