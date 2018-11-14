На Городищенской горке в Брянске поменяли схему движения

Схему движения транспорта на Городищенском повороте изменили после расширения дороги.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, теперь главной является магистраль по улице Объездной при движении от ТЦ «Аэропарк» в сторону Бежицы.

Проезжая часть по улице Бежицкой при движении из Советского района в Бежицкий - второстепенная. Для этого там установили соответствующие дорожные знаки.