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Из 177 брянских обманутых дольщиков жилье не получили 32

Опубликовано Сегодня, 13:47

Из 177 брянских обманутых дольщиков жилье не получили 32Большая часть брянских обманутых дольщиков, вложившихся в объекты  МУП «Брянскгорстройзаказчик», получили жилье благодаря инвестиционным программам, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.

Проблемам дольщиков было посвящено совещание, прошедшее под руководством вице-губернатора Александра Резунова. На нем было озвучено, что, по данным на 19 ноября 2018 года, свои квартиры еще не получили 32 семьи из 177.

Обеспечить дольщиков МУП «Брянскгорстройзаказчик» жильем помогли инвестиционные проекты. Достроить дома этой организации или расселить обманутых дольщиков по своим объектам предложили другим строительным компаниям. Выполнив это обязательство, он получают в аренду новые участки для строительства.

Инвесторы достроили 215-квартирный дом в 5-м микрорайоне Советского района и 180-квартирную многоэтажку на улице Чернышевского в Володарском районе. По инвестпроекту 120-квартиного дома на улице Молодой гвардии свои права восстановили 45 граждан из 48. Еще три семьи регистрируют договоры долевого участия.

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