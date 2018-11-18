Жительница Брянской области не может попасть в больницу для гемодиализа

На два года в тюрьму может угодить водитель, который сбил в Смоленске трехлетнего ребенка, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители Смоленска завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло с участием Audi 80 12 августа в областном центре.

18 ноября в жилом доме на улице Карла Маркса в поселке Холм-Жирковский произошел пожар, пострадала женщина.

«Несвоевременное проведение процедуры гемодиализа создает угрозу для жизни и здоровья больного, - отмечает пресс-служба прокуратуры Брянской области. - По окончанию процедуры пациент также нуждается в транспортировке в связи с возможными осложнениями и ухудшением самочувствия».

Доставка женщины к аппарату заместительной почечной терапии прекратилась. Однако женщина трижды в неделю должна попадать в районную больницу Клинцов, расположенную на расстоянии 50 километров.

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