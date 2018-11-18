В Жуковском районе проложили дорогу к железнодорожной станции

Асфальтовую дорогу, связавшую посёлок Красный Бор Жуковского района с платформой Эдазия, открыли 20 ноября, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.

Ранее Красный Бор не имел налаженного пути, связывающего с районным центром. В осеннюю и весеннюю распутицу добраться до посёлка было сложно, возникали и проблемы с вызовом оперативных служб.

Кроме проезжей части обустроен и 500-метровый тротуар. На дорогу нанесли разметку, установили все необходимые знаки.

Присутствовавший на открытии дороги заместитель губернатора Юрий Мокренко заявил, что в 2019 году дорогу продлят до региональной магистрали, ведущей в Брянск.