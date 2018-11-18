В Жуковском районе проложили дорогу к железнодорожной станции
Асфальтовую дорогу, связавшую посёлок Красный Бор Жуковского района с платформой Эдазия, открыли 20 ноября, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.
Ранее Красный Бор не имел налаженного пути, связывающего с районным центром. В осеннюю и весеннюю распутицу добраться до посёлка было сложно, возникали и проблемы с вызовом оперативных служб.
Кроме проезжей части обустроен и 500-метровый тротуар. На дорогу нанесли разметку, установили все необходимые знаки.
Присутствовавший на открытии дороги заместитель губернатора Юрий Мокренко заявил, что в 2019 году дорогу продлят до региональной магистрали, ведущей в Брянск.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России. Теперь жители Брянской области могут купить мобильную технику в кредит или в рассрочку без посещения банковского отделения.
В ноябре 2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной День охраны труда.
Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.