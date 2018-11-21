В проект брянского бюджета заложили 800 млн рублей на строительство детсадов
Порядка 798 млн рублей предусмотрено в проекте бюджета Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов для строительства детских садов. Об этом стало известно на публичных слушаниях, где обсуждали главный финансовый документ региона.
Сумма будет потрачена на возведение четырех детских садов и семи пристроек к детским дошкольным учреждениям, в которых разместятся группы ясельного возраста.
Напомним, что в 2018 году строятся девять детских садов в Брянске, четыре в Брянском, Суражском, Комаричском и Почепском районах. В Большинстве случаев строительство уже завершается.
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