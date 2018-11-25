Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске отметили День матери

Опубликовано Вчера, 13:39

В городском Доме культуры Советского района чествовали матерей воинов, погибших в локальных конфликтах.

Общественная организация «Ветераны боевых действий России» пригласила на празднование Дня матери женщин, чьи сыновья погибли в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Региональный штаб ЛДПР подготовил для матерей героев более шестидесяти комплектов подарков. Тем женщинам, которые не смогли прийти на мероприятие, подарки доставили активисты партии, включая депутатов Сергея Антошина и Мухтара Бадырханова.

Передавая на празднике слова признательности матерям героев, Сергей Антошин особо отметил, что на Брянщине высоко чтят подвиг их сыновей: «У нас по инициативе губернатора Богомаза и единогласной поддержке депутатов облдумы в последнее время многократно повышен размер ежемесячных выплат им. Сейчас брянское пособие семьям погибших составляет 18 тысяч рублей, что в несколько раз больше, чем даже в Москве».

Фото
 1270
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянской области поздравили матерей и жен погибших воинов
  • Юрий Гапеенко: «То, что сейчас происходит в Сирии, могло произойти на территории России»
  • В Брянске почтили память воинов, погибших в Чечне
  • В Брянске почтили память погибших в «горячих точках» воинов
  • 30 брянских женщин наградили почётным знаком «Материнская слава»
    •
    Новости регионов
    Нечерноземье просит о помощи
    12:41:42 21-11-2018
    Другой ключевой темой стала разработка Программы развития Нечернозёмной зоны РФ. Смоленская область - один из 13 регионов Центрального Нечерноземья. Природные условия здесь значительно затрудняют ведение сельского хозяйства, делают производство более затратным.  
    В поддержку аграриев
    12:36:26 21-11-2018
    Каких договоренностей добился Алексей Островский на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, на которой обсуждалось развитие АПК Смоленщины?  
    О чем договорились с премьер-министром?
    12:34:08 21-11-2018
    На минувшей неделе губернатор Смоленской области встретился с главой правительства Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.
    Житель Смоленска хотел избавиться от тела мужчины, спрятав его в коробке
    20:55:32 19-11-2018
    Полиция Смоленска задержала ранее судимого 41-летнего мужчину, который подозревается в убийстве.
    Пожар на улице Карла Маркса в Холм-Жирковском: пострадала местная жительница
    20:43:57 18-11-2018
    18 ноября в жилом доме на улице Карла Маркса в поселке Холм-Жирковский произошел пожар, пострадала женщина.
    Смоленская полиция ищет очевидцев аварии с нетрезвым автомобилистом на Audi 80
    20:46:43 17-11-2018
    Правоохранители Смоленска завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло с участием  Audi 80 12 августа в областном центре.
    Лента новостей
    Вчера, 17:04
    Брянец осужден на год в колонии за «торговлю» полицейскими должностями
    Вчера, 16:01
    Микроавтобус снес светофор в Брянске, пострадала женщина
    Вчера, 14:42
    В Новозыбковском районе открыли отремонтированный Дом культуры
    Вчера, 14:06
    Жителя Новозыбковского района наказали за вандализм
    Вчера, 13:39
    В Брянске отметили День матери
    Вчера, 12:30
    Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Климовском районе
    Вчера, 11:30
    Три артиллерийских снаряда нашли в поле жители Дубровского района
    Вчера, 10:30
    В Брянске ограничат движение и парковку на трех улицах
    Вчера, 09:30
    В результате пожара в жилом доме в Брянском районе пострадал человек
    Вчера, 08:30
    18-летний водитель сбил насмерть 21-летнего парня на проспекте Московском в Брянске
    25-11-2018, 13:58
    Пожилой водитель сбил девушку на переходе в Брянской области
    23-11-2018, 17:00
    Двое жителей Брянска пытались продать пистолет-пулемет Шпагина с патронами
    23-11-2018, 16:20
    Жителя Почепского района, порезавшего женщину во дворе дома, отправили в колонию особого режима
    23-11-2018, 15:30
    Владелица брянского салона красоты три месяца не выплачивала зарплату работнице
    23-11-2018, 14:30
    Водитель иномарки сбил в Новозыбкове пьяную пенсионерку
    23-11-2018, 13:23
    Маршрутка №76 перевернулась с пассажирами в результате ДТП в Бежицком районе
    23-11-2018, 12:05
    К ответу за обрушение дома в Клинцах призовут предпринимателя
    23-11-2018, 11:17
    В Советском районе Брянска перекроют движение на два дня
    23-11-2018, 09:06
    Живодеры убили белку около Бежицкого пляжа в Брянске – соцсети
    23-11-2018, 09:03
    Брянские дорожные полицейские наказали 855 водителей автобусов
    23-11-2018, 08:43
    В проект брянского бюджета заложили 800 млн рублей на строительство детсадов
    22-11-2018, 17:26
    Женщина на Fiat Ducato насмерть сбила пенсионерку в Брянской области
    22-11-2018, 16:20
    Житель Брянка предстанет перед судом за избиение полицейского
    22-11-2018, 15:25
    Эффективность брянского правительства оценили в ноль рублей
    22-11-2018, 15:11
    В «Медицинском центре Жуковки» может появиться новый спальный корпус
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:28
    Компания "Аллергодом" ждет Вас.
    23-11-2018, 12:48
     «Мираторг» инвестировал 1 млрд руб. в завод по производству премиксов мощностью 60 тыс. тонн  в Брянской области 1
    23-11-2018, 12:01
    Ретро-поезд на паровозной тяге прибыл 22 ноября в Брянскую область
    21-11-2018, 15:42
    Где своя пожарная бригада? Как «АЭРО ПАРК» обеспечивает безопасность?
    21-11-2018, 12:18
    Магазин, которого ждали В Володарском районе открыли супермаркет «Европа»
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    18-летний водитель сбил насмерть 21-летнего парня на проспекте Московском в Брянске
    Новости На дорогах
    Пожилой водитель сбил девушку на переходе в Брянской области
    Новости Происшествия
    Три артиллерийских снаряда нашли в поле жители Дубровского района
    Новости На дорогах
    В Брянске ограничат движение и парковку на трех улицах
    Новости Происшествия
    Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Климовском районе
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Четыре вопроса о рекламе

    На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.

    Ростелеком новости
    300 брянских компаний выбрали «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

    300 брянских компаний выбрали «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»Более 300 предприятий малого и среднего бизнеса Брянской области подключили цифровой сервис «Ростелекома» для организации офисной телефонной сети «Виртуальная АТС». Предприниматели переходят на умную телефонию, чтобы повысить эффективность работы с клиентскими обращениями и снизить затраты на связь.
    РЖД новости
    Ретро-поезд на паровозной тяге 22 ноября проследует по маршруту первого поезда, прибывшего в Брянск

    Ретро-поезд на паровозной тяге 22 ноября проследует по маршруту первого поезда, прибывшего в Брянск В ноябре  2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события  пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
    МРСК новости
    Брянские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения жителей Тверской области

    Брянские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения жителей Тверской области

    РЖД новости
    ГК «Надежда» поддержит брянских баскетболистов

    ГК «Надежда» поддержит брянских баскетболистовТретий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 (стритболу) состоится в Брянске в субботу, 1 декабря. Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». Старт состязаний в 10.00.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.