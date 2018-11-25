В Брянске отметили День матери
В городском Доме культуры Советского района чествовали матерей воинов, погибших в локальных конфликтах.
Общественная организация «Ветераны боевых действий России» пригласила на празднование Дня матери женщин, чьи сыновья погибли в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Региональный штаб ЛДПР подготовил для матерей героев более шестидесяти комплектов подарков. Тем женщинам, которые не смогли прийти на мероприятие, подарки доставили активисты партии, включая депутатов Сергея Антошина и Мухтара Бадырханова.
Передавая на празднике слова признательности матерям героев, Сергей Антошин особо отметил, что на Брянщине высоко чтят подвиг их сыновей: «У нас по инициативе губернатора Богомаза и единогласной поддержке депутатов облдумы в последнее время многократно повышен размер ежемесячных выплат им. Сейчас брянское пособие семьям погибших составляет 18 тысяч рублей, что в несколько раз больше, чем даже в Москве».
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