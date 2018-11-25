В Новозыбковском районе открыли отремонтированный Дом культуры
Обновленный Дом культуры в поселке Опытная станция Новозыбковского района торжественного открыли 25 ноября, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.
Ремонт культурного центра поселка выполнялся в рамках программы «Культура малой родины». В общей сложности было потрачено более 1,8 млн рублей.
Кроме отремонтированного ДК, жители поселка получили еще и детскую площадку перед зданием. Ее обустроили на средства, выделенные генеральным директором компании «Экокремний» Святославом Лосем.
На открытие ДК в поселок приехала директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова. Она отметила, что реализация проекта «Культура малой родины» в Брянской области продолжится в 2019 году.
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