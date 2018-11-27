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29 ноября жильцам Советского района Брянска отключат воду

Опубликовано Сегодня, 08:20

В Советском районе Брянска 29 ноября на весь день отключат водоснабжение.

Воды не будет с девяти часов утра до семи часов вечера на улице Советской в домах № 78, 79, 79/1, 79/2, 88, 90 и 94.

Как сообщают городские власти, вынужденная мера связана с работами по подключению к водоснабжению многоквартирного дома № 81 на улице Советской.

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