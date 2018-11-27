На двух улицах Советского района отключат воду 30 ноября
Холодную воду отключат на двух улицах Советского района Брянска в пятницу, 30 ноября, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на МУП «Брянский городской водоканал».
Отключение начнется в 9 часов утра и продлится до 7 часов вечера. Холодной воды не будет в домах №№2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 9, 9/1, 10, 11, 12, 12/2 и 13 на улице Степной, а также в домах №41 и №45 на улице Горбатова.
Причиной временных неудобств является подключение к водопроводной сети нового жилого дома на улице Степной.
Напомним, что 29 ноября весь день холодной воды не будет на лице Советской.
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