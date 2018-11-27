Стройплощадка детсада в Брянске оказалась пустой во время проверки

Строителей детского сада на улице Романа Брянского не обнаружили на площадке во время инспекционной проверки, проведённой руководством Брянска, сообщает пресс-служба брянской городской администрации.

Подрядчик уже начал готовить стройплощадку, однако, несмотря на то, что муниципальный контракт заключен несколько дней назад, на ней не обнаружилось ни одного рабочего.

«На дворе белый день, а на площадке не видно ни одного работника, - отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров. - Так быть не должно. Контракт уже подписан, а значит, должна быть организована оперативная и качественная работа. Разберитесь в ситуации и в ближайшее время соберите здесь все заинтересованные стороны. В процесс необходимо включиться максимально.

Выездное совещание, в котором приняли участие глава Брянской городской администрации Александр Макаров, глава города Брянска Александр Хлиманков, представители профильных структур горадминистрации и подрядчики, прошло на нескольких площадках, где в Брянске строятся детские сады.