В селе Шарово Комаричского района открыли новый Дом культуры

Новый Дом культуры, заменивший сгоревшее в марте 2018 года здание, открыли в среду, 29 ноября, в селе Шарово Комаричского района.

Средства на реконструкцию клуба в Шарово выделил брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. Возродить ДК удалось, не привлекая средства федеральных программ.

Уничтоженный огнем дом культуры был единственным на несколько ближайших деревень. Работавшие в нем коллективы потеряли репетиционную базу и концертную площадку. Елене Алексеенко, занимавшей на тот момент пост главы Быховского сельского поселения, куда входит Шарово, удалось привлечь к проблеме внимание депутата Пайкина. Он встретился с местными жителями, убедился в их желании возродить ДК и готовности принять посильное участие в восстановлении клуба и решил поддержать их финансово.

Клуб было решено оборудовать в пустующем здании столовой. На его ремонт и переоснащение Борис Пайкин выделил более 1,6 млн рублей. Представители районной и сельской администраций решили вопросы с газификацией и подключением к электросетям и водопроводу.

Перед праздничным открытием клуба красную ленточку на входе в него вместе с Борисом Пайкиным перерезали председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту брянской областной Думы Сергей Антошин и Елена Алексеенко, ставшая к этому моменту заместителем главы Комаричского района. Гостей встретили здравицей и хлебом-солью артистки из ансамбля «Шаровские девчата». Затем прошел большой концерт художественной самодеятельности.

«В Шарово я увидел людей, которые действительно болели душой за родное село, за право свое и своих односельчан на творчество и культурный досуг, - отметил депутат Борис Пайкин. – Причем, это не было желание просто что-то получить от «депутатских щедрот». И представители местной исполнительной власти, и сами жители были готовы сделать всё, что в их силах, для восстановления клуба. Такую инициативу я не мог не поддержать. Теперь мы видим, что новый дом культуры не будет пустовать, и я желаю всем населяющим его коллективам новых творческих успехов».

Ранее, 28 ноября, Борис Пайкин посетил школу в селе Бобрик. В ней на выделенные им средства в 2018 году оборудовали теплые туалеты и обновили мебель в классах и столовой. 29 ноября Борис Пайкин также проведет личный прием граждан и встретится со студентами Брянского госуниверситета.