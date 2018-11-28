Прокуратура отстояла право жителей улицы Вильямса в Брянске на канализацию
Суд удовлетворил требования прокуратуры к Брянской городской администрации и ее комитету по ЖКХ обустроить канализацию на улице Вильямса, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Улица Вильямса находится на территории памятника природы регионального значения. В жилых домах есть центральное водоснабжение, но водоотведение производится в выгребные ямы.
«Отсутствие системы водоотведения в виде канализации нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения», - отмечает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Прокурор Советского района обратился в суд и добился возложения на городские власти обязанности построить канализацию на улице Вильямса. Администрация пыталась оспорить решение суда, но апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.
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