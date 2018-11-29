В Брянске в микрорайон Деснаград пустят рейсовый автобус

Транспорт специального рейса по маршруту №19 запустят в Брянске с понедельника, 3-го декабря.

Как объяснили в пресс-службе Брянской городской администрации, основные рейсы автобус, как и раньше,будет выполнять от поселка Бордовичи до гипермаркета «2 х 2». Специализированные же начнут ходить по маршруту «Поселок Бордовичи - микрорайон «Деснаград» - улица Флотская».

От конечного остановочного пункта «Микрорайон «Деснаград» автобус будет отправляться: 7.45, 9.15, 10.45, 12.10 (идет до Дружбы), 15.10, 16.40, 18.10.

От конечного остановочного пункта «Пос. Бордовичи» транспорт будет выезжать в: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.55, 17.28.

По словам чиновников, если рейс станет востребованным, его график скорректируют.