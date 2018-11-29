В Брянске в микрорайон Деснаград пустят рейсовый автобус
Транспорт специального рейса по маршруту №19 запустят в Брянске с понедельника, 3-го декабря.
Как объяснили в пресс-службе Брянской городской администрации, основные рейсы автобус, как и раньше,будет выполнять от поселка Бордовичи до гипермаркета «2 х 2». Специализированные же начнут ходить по маршруту «Поселок Бордовичи - микрорайон «Деснаград» - улица Флотская».
От конечного остановочного пункта «Микрорайон «Деснаград» автобус будет отправляться: 7.45, 9.15, 10.45, 12.10 (идет до Дружбы), 15.10, 16.40, 18.10.
От конечного остановочного пункта «Пос. Бордовичи» транспорт будет выезжать в: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.55, 17.28.
По словам чиновников, если рейс станет востребованным, его график скорректируют.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Четыре вопроса о рекламе
На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.
«Ростелеком» существенно расширил функционал мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение».
В Брянской областной Думе состоялся День Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на котором обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества железнодорожников с органами власти Брянской области. В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, представитель от законодательного органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова.
В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом.
Третий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 (стритболу) состоится в Брянске в субботу, 1 декабря. Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». Старт состязаний в 10.00.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.