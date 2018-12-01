Брянец отведал овощное ассорти и едва остался жив
Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на качество еды, которую он купил в одном из магазинов областного центра 2 декабря.
Речь идет о салате «Овощное ассорти». В нем брянцу попались осколки стекла. Говорит, все закончилось успешно, поранил только язык.
«Магазин «Атлас». Спасибо за вкусный салат со стеклом», - сообщил потерпевший и опубликовал фотографию еды с осколками в соцсети.
«Кто же покупает салаты в этих магазинах!» - удивился пользователь под ником Денис Денисов.
«Изюминка», - заметил Никита Авилов.
«Я бы отнёс обратно», - прокомментировал Алексей Крестенков.
«Если хотите душу богу отдать, продолжайте есть их», - подчеркнул Павел Андрейченков.
«Лучше бы каким-нибудь позитивом поделились, а то один негатив, аварии, стёкла, тараканы», - заметила Адель Молчанова.
«Атлас - нормальный магазин!!! Но, увы, косяк на лицо!!!», - добавил пользователь под ником Taliban-Rus Danilov.
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