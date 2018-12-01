В Фокинском районе около школы №41 обнаружено опасное место
Прокурор Фокинского района проверил информацию в публикации «В Брянске родители школы № 41 опасаются за безопасность детей», которую разместил региональный сайт в сети Интернет.
Как показала проверка, около входа в учреждение образования находится опасное для жизни учеников место. По обе стороны от ворот школы отсутствуют тротуары, по обеим сторонам от пешеходного перехода на расстоянии 200 м нет знаков «Дети», не установлены перильные ограждения около пешеходного перехода, отсутствует искусственная неровность.
Прокурор за такие нарушения внес главе Брянской городской администрации представление об устранении нарушений закона.
«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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