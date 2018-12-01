Брянец пожаловался на «снежный гараж»
одной из соцсетей автомобилист опубликовал фото заваленной снегом машины и пожаловался на коммунальщиков, которые плохо чистят дороги.
Вместо того, чтобы нормально убрать с проезжей части снег, прокомментировал Константин Соловьев, работники коммунальных служб сдвинули его на обочину, закрыв таким образом выезд.
«Вот так у нас чистят дороги! 3 машины завалены. С утра люди будут ломами ковырять!» - заметил Соловьев.
«Соорудили снежный гараж - это забота», - пошутила Ангелина Прокопенкова.
Другие пользователи не захотели поддержать автора поста и сказали, что коммунальщики работают как никогда хорошо.
«У меня нет гаража, оставляю машину у подъезда. Если идёт спецтехника и убирает дорогу общего пользования и заваливает мне выезд, я тогда беру лопату и убираю выезд. Не сахарный, уберу. А дорожники молодцы, как никогда держат дороги в чистоте», - сообщил Владимир Лазарев.
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