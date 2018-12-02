В Брянске дом на улице Дуки скоро «поплывет»

Жители дома №45 по улице Дуки пожаловались в одной из соцсетей на затопленный подвал.

На опубликованных фотографиях видно, что помещения здания затопило водой. Трубы прогнили, кругом валяется мусор.

«Дом по улице Дуки 45. Подскажите, пожалуйста, куда написать жалобу? Домоуправление мер не принимает, аварийную службу вызываем каждую неделю» - написал автор поста Алексей Богатищев.

Пользователи сети порекомендовали для решения вопроса обращаться в профильные службы.

«Жилинспекция или Роспотребнадзор. Через инет жалобу», - порекомендовала Эльмира Сидоренко.

«В прокуратуру. Зашевелятся моментально, проверено», - посоветовала Ольга Удальцова.

«Ольга, было однажды обращение в прокуратуру в подобном случае (износ балконной плиты на 35%. Опасно). Прислали всё в управляющую компанию, которая больше 4 месяцев обращений и пальцем не шевелила», - ответила Татьяна Позднякова.

«Перекройте дорогу, и на вас сразу обратят внимание», - порекомендовал Александр Рязанцев.

«Интересный дизайн. Это - лофт?» - спросил, шутя Евгений Плевков.