Жильцы дома по улице Ульянова в Брянске замерзли в своих квартирах
Жительница дома №133 по улице Ульянова города Брянск опубликовала в одной из соцсетей пост-жалобу на катастрофическую ситуацию, которая сложилась по этому адресу.
По словам женщины, температура в квартирах колеблется между 15 и 17 градусами, жильцы скоро совсем замерзнут.
«Здравствуйте! Помогите советом, куда можно обратиться? Мы - жильцы дома №133 по улице Ульянова, замерзаем в своих квартирах! Температура 15-17 градусов, в доме проживают в большинстве пенсионеры, которых кормят завтраками и обещают разобраться, как бороться с этим беспределом, куда жаловаться?» - пожаловалась Наталья Ефименкова.
«Пишите в прокуратуру и сами удивитесь, как резво забегают эти мордатые из ЖКХ», - посоветовал Александр Егоров.
«Напишите в приемную президента на сайт! Многие люди замерзают, топят меньше, чем надо в целях экономии. Надо людям писать именно в приемную президента, т.к. брянские власти в курсе происходящего, но ничего не предпринимают», - порекомендовала Марина Егорова.
«64-34-29, 72-30-06, 8-800-100-78-79 - круглосуточные «горячие линии» «Брянсккоммунэнерго».
- 05 - Единая городская диспетчерская служба ЖКХ. Диспетчерские в районных администрациях:
(при всех видах ЧС, связанных с теплом):
- Брянск - 74-30-14;
- Бежицкий район -51-58-57;
- Володарский район - 26-10-45, 26-15-21;
- Советский район - 74-33-08, 74-27-95;
- Фокинский район - 63-10-16 (рабочие дни), 63-00-74 (выходные)», - поделилась контактами Екатерина Кузнецова.
«Ответ чиновников можно предположить, мол, Вы просто контролируйте температуру по правой шкале градусника», - заметил с иронией Василий Обыденнов.
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