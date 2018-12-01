Брянские «автохамы» игнорируют дорожные знаки

Житель Брянска опубликовал в соцсетях фотографию, на которой запечатлены автомобилисты, нарушающие правила дорожного движения.

Речь идет о парковке машин в тех местах, где она запрещена. На снимке видно, что на этом участке дороги свой транспорт, игнорируя соответствующий знак, оставили сразу несколько «автохамов». По словам очевидца Игоря Сухорукова, таким образом водители создали аварийную ситуацию на проезжей части.

«Интересно, в Брянске заработают когда-нибудь эвакуаторы? Товарищи, поймите, вы создаёте аварийную ситуацию, когда ставите свои авто в местах, где остановка запрещена, это выезд с прилегающей территории, рядом находится садик, и вы тем самым мешаете многим водителям нормально выехать», - поделился Сухоруков.

«В Брянске запрещенная стоянка прекратит работу только с помощью брусочка с гвоздем, подложенным под колесо», - отметил Юрий Приходько.

«Там вечная проблема с парковкой машин вдоль дороги, а ещё часто фуры как понаставят, и техника ни почистить не может, ни другой транспорт не может проехать, тем самым создавая пробки», - прокомментировала Светлана Индиго.

«Ни разу нигде не видел, чтобы эвакуатор грузил кого-либо», - добавил Александр Брянский.

«Пару лет назад видел возле центрального рынка, как грузили машину из-под знака», - написал Андрей Полянский.