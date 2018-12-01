В Фокинском районе к июню следующего года появится детсад на 135 мест

К 1 июня 2019 года по улице Новозыбковской в Фокинском районе завершат строительство нового детского садика.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 135 мест. 80 из них примут детей в возрасте до 3-х лет. Группы оборудуют раздевалками, игровыми комнатами, спальнями, санузлами. В здании разместят медицинский блок с процедурным кабинетом.

3 декабря ход работ на объекте проверили руководители города и областной Думы.

Как известно, этот детский садик начали строить в начале ноября. Ещё неделю назад здесь обустраивали котлован, а уже сегодня строители залили монолитную фундаментную плиту, которая станет основанием для всего здания.

Кроме этого, в Брянске завершают строить дошкольное учреждение на 270 мест в районе старого аэропорта и детского сада на такое же количество мест на Флотской. В ноябре 2018 года подрядчики начали возводить объект по улице Романа Брянского, рассчитанный на 200 мест, а также пристройку к детскому саду «Светлячок» в Бежицком районе на 55 мест.